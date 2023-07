Chalet BKO De Zonnebloem is afgewerkt

Spaargids.be De prepaid betaal­kaart: handig om je aan een budget te houden, maar pas op voor deze nadelen

Met een kredietkaart kan je in principe overal ter wereld betalen én geld afhalen. Erg makkelijk dus wanneer je op reis gaat. Een belangrijke voetnoot daarbij: de afrekening volgt pas enkele weken later... Dus kan het wel even schrikken zijn, als je op reis je credit card vaker gebruikte dan gepland. Ben je daarom niet beter af met een prepaid betaalkaart? Spaargids.be analyseert de plus- en minpunten.