Canadese topclub heeft geen plaats meer voor Tibo (24): “Maar NFL blijft dé droom”

Oostende IN BEELD. Meteen een grote toeloop voor opening Jumbo in Oostende. “Ik vrees wel voor langere files in Torhoute­steen­weg”

Jumbo heeft haar eerste winkel van 2022 geopend in de Torhoutsesteenweg in Oostende. Het gaat om de 18de winkel in België en de eerste in de regio. Er stonden woensdagmorgen meteen tientallen mensen voor de deur van de winkel te wachten om er als eerste bij te zijn.

23 maart