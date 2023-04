Buurtbewoners mogen terug naar huis na grote brand in Gistel

Grote opruimac­tie in wijk Nieuwe Stad na vele meldingen van zwerfvuil

Via het Oostendse meldingspunt O-punt kwamen er recent 102 meldingen binnen over zwerfvuil en sluikstorten in wijk Nieuwe Stad. Omdat Stad Oostende veel belang hecht aan netheid, werd een specifieke netheidsactie uitgewerkt om hotspots in de wijk aan te pakken.