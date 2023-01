Brit krijgt mildere straf voor betrokkenheid bij carjacking op E40

De broers James en Johnny H. kwamen samen met hun neef Edward (47) al snel in het vizier van de speurders. Onderzoek bracht aan het licht dat de Britten van Ierse origine het slachtoffer al vanaf Mannekensvere achtervolgden. Samen met de Ier Miles M. en Henry P. uit Wales kon de familie ook aan verschillende inbraken in het Antwerpse gelinkt worden. In de nacht van 6 op 7 maart zouden ze de middenconsoles van vier wagens gestolen hebben in Kontich. In dezelfde periode zouden ze ook woninginbraken gepleegd hebben in Schelle en Schilde. In een Brantano-filiaal in Gent maakten ze dan weer een paar schoenen en kledij buit.