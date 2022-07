Bredere weg en extra parking aan Zomerloos

Tijdens de gemeenteraad van juni is de aankoop van een extra stuk grond in de Zomerloosstraat goedgekeurd. Dankzij dit extra stuk grond kan de weg uitgebreid worden. Momenteel is de weg er erg smal, waardoor er maar een wagen van één kant kan doorrijden. Dit veroorzaakt verkeersopstoppingen rond het sportcomplex Ghistelehof. Deze rijbaan wordt verbreed naar vijf meter met ook een parkeerstrook van twee meter breedte.

Er zal daar ook meer parking gemaakt worden. Ten noorden van de ingang van het Ghistelehof zijn er enkele parkeerplaatsen met laadpaal. Deze zone gaat over in een zoen-en-vroemzone. Die is afgescheiden van de rijweg, zodat het in- en uitstappen op een veilige manier kan gebeuren.

De parking achteraan het sportcomplex wordt ook vernieuwd. © Google views

De parking achteraan het sportcomplex wordt ook onder handen genomen. Globaal gezien geldt er eenrichtingsverkeer op de parking zelf, zodat je er kan parkeren langs de weg. In het zuidelijke deel zal je langs beide zijden van de rijweg de wagen kunnen zetten. De strook tegen het gebouw wordt behouden, de strook aan de overkant wordt aangelegd in grasbetontegels. In het noordelijke deel van de parking komen er dwarse parkeerplaatsen.

Tot slot krijgt de zone voldoende groen. In de Zomerloosstraat komen er op de talud van de gracht knotwilgen. Daarnaast worden er nog twee platanen geplant. Op de parking achteraan het sportcomplex worden er ook twee bomenrijen van knotwilgen geplaatst.

Het ontwerpdossier is van de hand van studiebureau Jonckheere.

