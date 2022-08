Brand in bedrijf langs Kalsijdebrug

oostende Unieke Oostende­naars op unieke wijze in beeld gebracht in openlucht­ex­po 'Sandwiched’

Fotograaf Bart Ramakers toont in een expo in de Nieuwe Gaanderijen 27 Oostendenaars op hun favoriete plek in de stad. Ze zijn telkens ‘gesandwiched’ tussen twee panelen, voorzien van een slogan naar eigen keuze.

16:11