Borden aan het AC van Gistel maken behaalde titels zichtbaar

Oudenburg Verkoop nieuw woonpro­ject Kaleshoek in Westkerke gelanceerd

Na de vlotte verkoop van het hedendaags woonproject Bellerochelaan in hartje Oudenburg, lanceren De West-Vlaamse Intercommunale WVI en de stad Oudenburg vandaag de verkoop van het betaalbaar woonproject Kaleshoek in deelgemeente Westkerke. In totaal worden er 23 bouwkavels in een mix van open en halfopen bebouwing op de markt gebracht.

14 april