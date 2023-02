Besmeurde rietkragen rond Moerdijkvaart worden gemaaid na vervuiling door olie

Na het succesvol afzuigen van de drijvende vetten en oliën op de Moerdijkvaart in Snaaskerke bij de monding in het kanaal Plassendale-Nieuwpoort is vastgesteld dat vele rietkragen langs de Moerdijkvaart nog vol zitten met vetten en oliën. Die komen daar niet los van zonder ingrijpen. Ook alle opgeschoten riet is besmeurd met deze olie. Dit werd vastgesteld door de VMM bij het afvaren van de waterloop.

“Op een coördinatievergadering met alle betrokken diensten is woensdagnamiddag beslist om de nodige rietkragen met zwaar materiaal aan te pakken. Het is de bedoeling deze allemaal te maaien onder het wateroppervlak. Op die manier wordt alle besmeurde riet verwijderd. Alle vet en olie die er tussen drijft kan mee opgeschept worden met het riet. Dit materiaal wordt afgevoerd”, vertelt schepen van Milieu Wim Aernoudt (N-VA).

“Bij normaal onderhoud van de waterloop wordt het gemaaide riet op het veld of weide achtergelaten. Dit moet nu afgevoerd en verwerkt worden door die verontreiniging. Het vet en olie dat niet mee opgeschept wordt kan dan afdrijven tot tegen de oliebomen die aangebracht zijn op verschillende plaatsen langs de waterloop. Daar kan het uit de waterloop gehaald worden. Het kan dat op dezelfde manier opgezogen worden zoals in Snaaskerke vorige week. Ook deze oliën en vetten worden afgevoerd naar gespecialiseerde verwerkers.”

Besmeurde vogels beperkt

“Vanuit de stad Gistel waren wij vragende partij om deze werken uit te voeren. Het achtergebleven vet en olie is een bedreiging voor fauna en flora. We vinden het vanuit de stad belangrijk om te benadrukken dat we bijzonder opgetogen zijn door de manier van aanpakken en snelheid waarmee de betrokken instanties ingrijpen. Vooral de VMM neemt in dit geval een belangrijke rol op zich. We zijn hen bijzonder dankbaar daarvoor”, besluit schepen Aernoudt.