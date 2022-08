Beschonken bestuurster ramt geparkeerde wagen

oostende Panos krijgt Riders' Award van Deliveroo-koe­riers in Oostende

Deliveroo organiseerde dit jaar opnieuw de Riders’ Awards. De koeriers kiezen daarbij hun favoriete restaurants in steden waar Deliveroo actief is. In totaal brachten meer dan 550 van de 3.250 koeriers in België hun stem uit voor de zaken waarmee ze het liefst samenwerken. Deliveroo reikt in het hele land 25 Rider’s Awards uit en in Oostende kwam Panos op het Ernest Feysplein als winnaar uit de bus.

2 augustus