Bekijk twee films tijdens de kerstvakantie in Zomerloos

Oostende Oostende investeert in elke wijk voor 20.000 euro aan speel- en sportinfra­struc­tuur: inwoners krijgen inspraak

Oostende investeert in speel- en sportinfrastructuur. Er is 20.000 euro voorzien voor elk van de 8 wijken, wat in totaal een bedrag is van 160.000 euro. Per wijk onderzocht de stad de noden op gebied van sport- en speelinfrastructuur. De toestellen worden in samenspraak met de wijkbewoners gekozen.

12:39