Bedrijventerrein krijgt opwaardering na afbraak leegstaande site Galloo

Het bedrijventerrein Konijnenbos in Gistel dateert van de jaren ’60 en huisvest vandaag zo’n 72 bedrijven. Het bedrijventerrein is aan een opwaardering toe. Zo is de inrichting van het openbaar domein verouderd, de stedenbouwkundige voorschriften zijn niet meer hedendaags en laten intensief ruimtegebruik niet altijd toe. In opdracht van de stad kocht WVI midden 2019 de leegstaande site Galloo van zo’n 3,2 ha aan. “We hebben de vergunningen voor de sloop- en infrastructuurwerken al even op zak”, zegt algemeen directeur Geert Sanders. “Nu de aanbesteding is toegewezen kunnen we ook effectief van start gaan met de sloopwerken.” Aannemer Devagro startte ondertussen met de eigenlijke sloop van de bestaande bebouwing en verharding op de site. WVI ontving 235.000 euro sloopsubsidies van de Vlaamse overheid. Aansluitend wordt het terrein gesaneerd om tenslotte in 2023 met de infrastructuurwerken van start te kunnen gaan. Zo wordt de site voorzien van een nieuwe wegtracé, zodat het terrein opnieuw opgesplitst kan worden in verschillende bedrijfspercelen.