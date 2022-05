ASSISEN LIVE. “Maïlys filmde avond van haar dood uit angst dat weer niemand haar zou geloven”: speurders komen dodelijke raid van Alexander Dean (29) reconstrueren

Jobat Gemiddeld loon 3.455 euro bruto: in deze logistieke jobs verdien je goed je brood

Is stilzitten niet je sterkste kant, maar verkies je een afwisselende job waarbij je met veel verschillende mensen in contact staat? Wil je bovendien goed je brood verdienen en volop kansen krijgen om jezelf te ontplooien? Misschien zit je dan wel helemaal op je plaats in de logistiek. Om je een (beter) beeld te geven van het werk in deze dynamische sector, stelt Jobat.be vijf goedbetaalde functies voor.

