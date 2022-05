ASSISEN LIVE. “Hij probeerde moord op Verstraete op afrekening tussen motorbendes te doen lijken”: speurders komen dodelijke raid van Alexander Dean (29) reconstrueren

Viervoudig moordenaar Alexander Dean: “prototype narcist” en “permanent gevaar”: “Mijn moeder zei dat ze me als baby beter had verstikt”

Hij was amper twaalf toen hij via de telefoon tegen zijn vader zei dat hij hem kapot zou maken. Het was meteen hun allerlaatste contact. Ook de band met zijn moeder lag moeilijk. “Ze zei dat ze me als baby beter had verstikt met een kussentje.”

5 mei