ASSISEN LIVE. Bodybuilder Alexander Dean staart naar de grond bij aanhoren van de gruwelijke feiten: volg hier het proces mee

Moere/Varsenare/Sint-AmandsbergBijna vijf jaar na de feiten verschijnt Alexander Dean (29) uit Varsenare voor het hof van assisen in Brugge voor viervoudige moord. De bodybuilder bracht op 25 juli 2017 z’n ex-liefje Maïlys Descamps (18) en haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) op ijzingwekkende manier om het leven in Moere. De nacht voordien had hij ook al fotograaf Jeroen Verstraete (39) doodgestoken in Sint-Amandsberg. Vrijdag wordt de viervoudige moordenaar verhoord door voorzitter Willem De Pauw. Volg alle ontwikkelingen in de liveblog hieronder.