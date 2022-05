ASSISEN. “Dean had het moeilijk met vrouwen die boven hem stonden”: vroegere lerares van moordende bodybuilder getuigt

Gistel Groen Gistel kant zich tegen aanleg parking aan Egide Defever­park: “Jongeren rijden op deze plaats dagelijks met hun fiets de school in en uit”

Tijdens de laatste gemeenteraad gaf het stadsbestuur meer duiding bij de plannen rond het nieuwe Egide Defeverpark. Groen Gistel is tevreden dat het centrum van Gistel vergroent, maar is erg bezorgd om de bijhorende parking. Deze parking met een in -en uitrit tegenover het Sint-Godelievecollege zal plaats hebben voor 12 auto’s. “Jongeren rijden net op die plaats dagelijks met hun fiets de school in en uit”, zegt Andy Versyck (Groen). Volgens burgemeester Gauthier Defreyne was de Ellestraat de enige optie.

13 mei