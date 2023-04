Actie ‘Gistelen, dichtbij winkelen en genieten’ komt terug van 1 tot 31 mei

Oostende is klaar voor EU-top: “Veiligheid van de regerings­lei­ders is gegaran­deerd”

In Oostende vindt maandag de Europese top ‘North Sea Summit’ plaats. Verschillende internationale regeringsleiders geven die dag present in de Koningin der Badsteden. De Oostendse politie heeft alles tot in de puntjes voorbereid om de veiligheid te garanderen, terwijl het Oostendse bedrijf Look i Like dan weer klaar is om de deelnemers culinair te verwennen.