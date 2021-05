Zielsgelukkige Van der Hoorn kan het niet geloven: “Ik snapte er niets van toen ik over de finish reed”

Het geluk en ongeloof spatten ervan af. “Ik kan dit echt niet geloven, ik snapte er niets van toen ik over de finish reed”, waren de eerste woorden van Taco van der Hoorn minuten nadat hij vanuit de vroege vlucht onverhoopt de ritzege had gepakt in Canale. “Vandaag gingen ze geen vroege vlucht rijden zonder mij. Aan de ritzege dacht ik niet echt, maar 0,5 procent kans op winst was genoeg om mee te gaan.”

Naarmate de rit vorderde, en het verschil met het peloton stabiel bleef, groeide het geloof toch bij Van der Hoorn. “Op 25 kilometer van de meet hadden we met de kopgroep nog een minuutje voorsprong op het peloton. Toen leek me dat onvoldoende. Maar het verschil bleef hangen rond die minuut.”

“Toen ik merkte dat Pellaud moe werd in de afdaling van de laatste klim, koos ik om er zelf voor te gaan. Met nog 8 kilometer te gaan was het gat nog steeds een veertigtal seconden en bleef ik volle gas gaan. Op 1 kilometer van de streep keek ik nog eens achterom en realiseerde ik me: ‘Fuck, ik ga het halen’. De laatste 200 meter kon ik echt vieren. Dit is echt ongelooflijk. Na de finish vroeg ik me nog steeds af: ‘Is dit wel echt?’. Vanavond volgt sowieso een feestje, dit is zo speciaal. Een droom die uitkomt.”