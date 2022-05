Wie is Jai Hindley, de grijze muis die als alternatief voor Remco Evenepoel gehaald werd en nu de Giro wint?

Giro Stefano Oldani laat zich niet verrassen in de sprint en krijgt champagne­fles zonder kurk

Stefano Oldani heeft de twaalfde etappe in de Giro gewonnen. De Italiaan van Alpecin-Fenix was de snelste in de sprint tegen Lorenzo Rota en Gijs Leemreize. Rota kwam nog heel dicht, maar kon de eerste zege van Oldani in zijn carrière niet meer van hem afsnoepen. Juan Pedro López verloor geen tijd op zijn concurrenten en behoudt de roze leiderstrui.

20 mei