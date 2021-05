Wereldkampioen Filippo Ganna in de wolken met roze trui: “Winnen in eigen land voelt heel speciaal”

Er stond vandaag geen maat op Filippo Ganna. Er stonden wat vraagtekens achter de vorm van de wereldkampioen tijdrijden, maar Ganna zette met een geweldig machtsexploot de puntjes op de i in Turijn. Dat hij dat net in eigen land deed, voelde extra fijn voor Ganna. “Elke koers is anders en belangrijk, maar de Giro in eigen land is toch wel heel speciaal. Wanneer je finisht en je hoort zoveel mensen je naam roepen, geeft dat een geweldig gevoel. Ik ben zeer gelukkig met deze overwinning. Hoelang ik de roze trui kan behouden? Geen idee (lacht). We bekijken dag per dag hoe we in Milaan zullen geraken.”