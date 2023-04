Welke Belgen verschijnen in de Giro aan de start? En wie is dé topfavoriet volgens Bjorn Leukemans?

Op zaterdag 6 mei gaat de Ronde van Italië van start. Onze Remco Evenepoel (28 miljoen euro) is, samen met de Sloveen Primoz Roglic, dé grote topfavoriet om in Rome de roze trui te dragen, maar ook heel wat andere Belgen hopen zich in de kijker te rijden. Wat valt er allemaal te winnen in de Gouden Giro? Neem hier een kijkje in onze prachtige prijzenpot.

Pieter Serry (7 miljoen euro), Louis Vervaeke (12 miljoen euro) en Ilan Van Wilder (16 miljoen euro) toonden in ‘La Doyenne’ dat ze klaar zijn om de wereldkampioen naar de eindzege te loodsen. Vooral Van Wilder hoopt een belangrijke rol te spelen. De generatiegenoot van Evenepoel zal in de bergetappes als laatste man uitgespeeld worden bij Soudal-Quick.Step. Sepp Kuss heeft dezelfde rol bij Jumbo-Visma. Kan onze landgenoot wedijveren met de sterke Amerikaan?

Naast de mannen van Patrick Lefevere is het eveneens uitkijken naar de prestaties van Harm Vanhoucke (13 miljoen euro). De jonge klimmer verkaste dit seizoen van Lotto-Dstny naar Team DSM en hoopt zich in de Giro in de kijker te rijden. Een etappezege is het doel. In het verleden was hij er al een paar keer erg dichtbij.