“We wisten dat Roglic goed was”: lachende gezichten, maar dan vooral bij de tegenstanders

KIJK. Evenepoel: “Ik heb me een beetje overschat”

“Dat is nu de vierde keer dat ik tweede word in een tijdrit van de Giro. Twee keer in 2012, dan in 2017. En nu weer,” vloekte Geraint Thomas. De Brit reed één seconde trager dan Evenepoel. Bij het laatste tussenpunt lag hij nog een seconde voor. Dat was balen voor Thomas, die net zelf een seconde harder had gereden dan zijn ploegmaat Tao Geoghegan Hart.

Primoz Roglic reed in Cesena als zesde over de streep. Roglic verloor 17 seconden op Evenepoel. Ook dat zag er bij het eerste tussenpunt veel erger uit. Toen lag Roglic 31 seconden achter. Dat werden 27 seconden bij de tweede tussentijd, 23 seconden bij de derde tijdsopname en 17 bij de finish.

Feit is: Thomas, Geoghegan Hart en Roglic hebben zich afgelopen weekend weer in de Giro geknokt. Met hun drieën smeerden ze Remco Evenepoel zaterdag 14 seconden verlies aan. Roglic was dat zondag weer kwijt, maar bij Ineos tellen ze hun winst.

Volledig scherm Tao Geoghegan Hart. © Photo News

“We dachten dat het verschil zondag weer 30 of 35 seconden zou bedragen”, zei ploegleider Matteo Tosatto. “In die eerste tijdrit ging het echt hard. Maar dan zie je dat de inzet en het belang van de tweede tijdrit anders is. Voor ons was het een perfecte dag.”

Ineos staat als een machtig blok in het klassement. Thomas en Geoghegan Hart zijn tweede en derde, Sivakov is tiende, Arensman staat op plaats dertien en Laurens De Plus is veertiende. Thomas: “Het is nu aan ons om met die posities ook iets te doen.”

Tevredenheid was er ook bij Jumbo-Visma. Daar feliciteerden ze zichzelf met hoe Roglic de tijdrit had aangepakt. “Bij de verkenning stond er geen wind”, zei ploegleider Mark Reef. «In de race kwam de wind opzetten. Om die reden hebben we Primoz gevraagd om defensief te starten. In het tweede deel kon hij veel goedmaken en dat is ook gebleken.”

“Roglic verliest maar 17 seconden op een parcours dat hem veel minder goed lag dan het parcours van de eerste tijdrit”, vulde ploegleider Arthur van Dongen aan. “Daar moeten we dik tevreden mee zijn. Na de zaterdagrit wisten we dat Roglic goed was. Zeker is wel dat deze Giro meer zal worden dan een duel tussen Primoz en Evenepoel. Ineos heeft nog veel ijzers in het vuur.”

KIJK. Thomas en Geoghegan Hart rijden goeie tijdrit

