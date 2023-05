Wat als de verschillen van de eerste tijdrit ook worden doorgetrokken in de tweede tijdrit?

Wordt het klassement van de Giro vandaag in een plooi gelegd? Als de waardeverhoudingen van de eerste tijdrit dezelfde blijven in de tweede tijdrit, staat Remco Evenepoel tijdens de eerste rustdag autoritair in het roze en volgt zijn eerste achtervolgers op meer dan anderhalve minuut, Geraint Thomas en Primoz Roglic staan desgevallend zelfs al meer dan twee minuten in het krijt.

KIJK. Remco Evenepoel: “Ga hoofd niet laten hangen”

Waarschuwing: Deze Wat als?-prognose is een gimmick. Deze prognose is gebaseerd op basis van één tijdrit, maar wel een tijdrit op eenzelfde parcours en van amper één week geleden.

De openingstijdrit van de Giro had een afstand van 19,6 kilometer: 16,8 biljartvlakke kilometers met op het einde een klim van 2,8 kilometer. Na 16,8 kilometer lag er een tussenpunt. Wij hebben ons gebaseerd op de tijden van dat tussenpunt en die met 2,08333 vermenigvuldigd om te landen op 35 kilometer, de afstand van de tweede tijdrit. Ook deze tijdrit is biljartvlak. De start in Savignano sul Rubicone ligt op dertig meter zeeniveau, de finish in Cesena ligt op 22 meter boven zeeniveau. Halfweg ligt een klein knikje met de ‘top' op 44 meter boven zeeniveau. We kunnen dus ook hier spreken van een vlakke tijdrit.

Welke parameters ontbreken?

- De vorm van de dag.

- De frisheid na negen dagen koers is anders dan op de eerste dag van een grote ronde.

- Het pacingschema van een tijdrit van 19 kilometer is anders dan het pacingschema van een tijdrit die bijna dubbel zo lang is. Geraint Thomas ging in de eerste tijdrit bijvoorbeeld loeihard van start om op de klim een terugval te kennen. Tao Geoghegan Hart en Joao Almeida reden de klim van de eerste tijdrit sneller op dan Remco Evenepoel en gingen dus niet honderd procent op het vlakke deel.

- De wind. In de openingstijdrit blies de wind rechts achteraan. Als de wind zondag minder in het voordeel blaast, heeft dat effect op de duur en de aard van de inspanning. Ook de aerodynamische tijdritpositie speelt hier een rol. Bij Evenepoel is de aerodynamische tijdritpositie een van zijn grootste wapens.

Geen onbelangrijke parameters, maar toch is het interessant om deze denkoefening te maken en het levert een straf resultaat op. Niet alleen Roglic zou een minuut moeten prijsgeven, elke klassementsrenner zou meer dan een minuut verliezen op Evenepoel. “Het is een tijdrit die mij goed ligt, zelfs in natte omstandigheden.”

In de stand zou onze landgenoot zijn voorsprong op de andere favorieten meer dan verdubbelen.

Zo ziet de top 10 er vanavond uit volgens onze prognose: 1. Remco Evenepoel 2. Joao Almeida Achterstand na 16,8 km in de eerste tijdrit: 33" Simulatie achterstand tweede tijdrit: 1'09" Achterstand op Evenepoel in klassement na simulatie: 1'41 Volledig scherm © ANP / EPA 3. Andreas Leknessund Achterstand na 16,8 km in de eerste tijdrit: 56" Simulatie achterstand tweede tijdrit: 1'57" Achterstand op Evenepoel in klassement na simulatie: 1'49" Volledig scherm © AFP 4. Primoz Roglic Na 16,8 km in de eerste tijdrit: 42" Simulatie achterstand tweede tijdrit: 1'27" Achterstand op Evenepoel in klassement na simulatie: 1'57" 5. Geraint Thomas Achterstand na 16,8 km in de eerste tijdrit: 36" Simulatie achterstand tweede tijdrit: 1'15" Achterstand op Evenepoel in klassement na simulatie: 1'59" Volledig scherm © AFP 6. Tao Geoghegan Hart Achterstand na 16,8 km in de eerste tijdrit: 44" Simulatie achterstand tweede tijdrit: 1'32" Achterstand op Evenepoel in klassement na simulatie: 2'20 Volledig scherm © BELGA 7. Aleksandr Vlasov Achterstand na 16,8 km in de eerste tijdrit: 40" Simulatie achterstand tweede tijdrit: 1'23" Achterstand op Evenepoel in klassement na simulatie: 2'41" Volledig scherm © AFP 8. Jay Vine Achterstand na 16,8 km in de eerste tijdrit: 37" Simulatie achterstand tweede tijdrit: 1'17" Achterstand op Evenepoel in klassement na simulatie: 3'36" Volledig scherm © AFP 9. Lennard Kämna Achterstand na 16,8 km in de eerste tijdrit: 1'05" Simulatie achterstand tweede tijdrit: 2'15" Achterstand op Evenepoel in klassement na simulatie: 4'01" Volledig scherm © REUTERS 10. Damiano Caruso Achterstand na 16,8 km in de eerste tijdrit: 1'15" Simulatie achterstand tweede tijdrit: 2'36" Achterstand op Evenepoel in klassement na simulatie: 4'07" Volledig scherm © ANP / EPA

