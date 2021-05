Waarom frustraties de bovenhand namen bij Evenepoel: “Het werd Remco even te veel”

Misschien wel hét moment van de Strade Bianche-rit in de Giro: Remco Evenepoel die op de voorlaatste grindstrook woedend zijn oortje wegsmijt. Lodewyck: “Wij waren Remco op dat moment erg hard aan het aanmoedigen. Maar als een renner helemaal kapot zit, wordt hem dat even te veel en gaat dat oortje eruit. Dat zal elke coureur al wel eens meegemaakt hebben. Ik heb Remco na de rit snel gesproken en er was zeker sprake van ontgoocheling, maar die ebde weg toen hij de resultaten zag. Het verlies op Bernal is niet zó groot. Hij bekijkt het alweer positief en kijkt uit naar de volgende etappes.”

Hongerklop?

Lodewyck wou zelfs niet gezegd hebben dat Evenepoel een mindere dag had. “Er zijn nog andere favorieten die ook veel tijd verloren op Bernal. Uiteindelijk verliest Evenepoel alleen tijd op die laatste grindsector. Of hij heeft de rustdag minder goed verteerd, of de vermoeidheid begint na elf koersdagen op te spelen. Alleen is het moeilijk om na negen maanden zonder competitie daar echt al uitsluitsel over te kunnen geven. Een hongerklop? “Hij heeft me gezegd dat hij voldoende gegeten heeft. Dat kunnen we uitsluiten.”

Quote Toen we Almeida vroegen te wachten op Remco, deed hij dat meteen. Daar valt niets op aan te merken. Hij heeft alles gegeven en deed wat hij moest. Klaas Lodewyck

“Natuurlijk waren we deze Giro ook gestart met de idee dat Remco vroeg of laat een mindere dag kon hebben. Daarom dat we Almeida wilden uitspelen als kopman. Spijtig genoeg is die snel weggevallen.” Waarna Lodewyck een pluim gooit naar Almeida, de Portugees die Evenepoel bijstond maar die ook even demarreerde toen hij het een eerste keer echt moeilijk had. “Miscommunicatie. Joao dacht daar dat Remco in het wiel zat, zoals dat op de vorige strook het geval was. Toen we hem vroegen te wachten op Remco, deed hij dat meteen. Daar valt niets op aan te merken. Hij heeft alles gegeven en deed wat hij moest: zo lang mogelijk tempo maken voor Remco om de schade te beperken.”

Of we onze steile verwachtingen rond Evenepoel in deze Giro toch niet beter wat temperen? “Binnen de ploeg zijn we altijd realistisch geweest. Het roze is nooit ons doel geweest. De Giro afsluiten met een goed gevoel in de wetenschap er het maximum uitgehaald te hebben, dat is het doel. Waar we dan eindigen met Remco, zien we wel. En er komt nog heel veel zwaar werk aan. De renners die nu voor Remco staan, kunnen nog een slechte dag hebben.”

