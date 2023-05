Waarom Evenepoel in zijn regenboogtrui en niet in de witte jongerentrui zal rijden

Remco Evenepoel gaf zijn roze leiders- én witte jongerentrui door aan Andreas Leknessund van Team DSM. De 23-jarige Noor was daar dolgelukkig mee en start uiteraard in het roze aan de vijfde etappe. Logischerwijs zou Evenepoel, tweede in het jongerenklassement, de witte trui dan moeten dragen, maar ook dat zal niet het geval zijn.

Niet omdat Evenepoel zelf liever zijn regenboogtrui aantrekt en het wit zomaar kan weigeren, zoals hij in zijn interview na de rit vandaag vertelde, maar omdat het moet van de UCI. In de reglementen staat dat een nationale of internationale kampioenentrui altijd voorrang heeft op een leiderstrui, als de renner in kwestie dat klassement niet aanvoert. Dat is ook de reden waarom gisteren niet Portugees kampioen Joao Almeida, de vorige tweede in de jongerenranking, maar wel Ilan Van Wilder in het wit reed.