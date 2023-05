Waarom de Giro de meest onvoorspelbare der grote rondes is: kleine tijdsverschillen, spannende ontknopingen en verrassende eindwinnaars

Nu de voorjaarsklassiekers erop zitten, is het tijd voor het rondewerk. De renners zakken traditioneel eerst af naar Italië om drie weken lang voor het roze te strijden. Een heroïsch duel tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic staat in de sterren geschreven, maar de Giro durft wel eens verrassen. De ‘meest onvoorspelbare’ ronde van de grote drie (Tour en Vuelta) bleek de laatste jaren een garantie op spanning.

Wie naar de afgelopen edities van de Giro heeft gekeken, zal vaak op het puntje van zijn stoel hebben gezeten. De strijd om het roze stelde zelden teleur en bleef telkens spannend tot het einde van slotweek, iets wat in de andere grote rondes wel eens anders durft uitdraaien. Sinds 2016 was het tijdsverschil tussen de eerste en de tweede in het eindklassement nooit groter dan 1'26", waarvan vier keer onder de minuut. In de Tour of de Vuelta gingen die verschillen geregeld boven de 2'30" en soms zelf boven de 4'00".

De absolute toppers kozen dan wel vaker voor de andere twee grote rondes. Toch kon de Ronde van Italië uitpakken met enkele verrassende eindwinnaars in de afgelopen jaren. Denk maar aan Tom Dumoulin (2017), Richard Carapaz (2019), Tao Geoghegan Hart (2020) en Jai Hindley (2022). De Giro is al vaker de ontdekker geweest van rondetalent.

Nog niet overtuigd van de Italiaanse spankracht? De laatste jaren stond de Giro bol van de plotwendingen. Met uitzondering van 2021, toen Bernal won, werd de roze trui pas definitief bemachtigd in de slotweek en soms zelfs de slotrit:

2016: Vincenzo Nibali verovert de roze trui in rit 20

2017: Tom Dumoulin verovert het roze in rit 21, de slotetappe

2018: Chris Froome verovert het roze in rit 19

2019: Richard Carapaz verovert het roze in rit 14

2020: Tao Geoghegan Hart verovert het roze in rit 21, de slotetappe

2021: Egan Bernal verovert het roze in rit 9

2022: Jai Hindley verovert het roze in rit 20

De spannendste edities van de afgelopen jaren In 2017 ontdekte de wielerwereld de klassementsman in Tom Dumoulin. De Nederlander reed op dat ogenblik voor Team Sunweb en maakte er samen met Nairo Quintana een spannend tweegevecht van. De roze trui versprong verschillende keren van schouders en uiteindelijk begon de Colombiaanse klimgeit met 53 seconden voorsprong aan de afsluitende tijdrit van bijna 30 kilometer. Ondanks de riante bonus van Quintana was Dumoulin niet kansloos. De tijdritcapaciteiten van de Nederlander waren zonder twijfel beter en brachten hem in een kansrijke positie. De ‘Vlinder van Maastricht’ vloog over de Italiaanse wegen naar zijn allereerste eindoverwinning in een grote ronde. Volledig scherm Tom Dumoulin pronkt met zijn roze trui. © EPA In 2020 kregen we met Geoghegan Hart misschien wel de meest verrassende Giro-winnaar van de laatste decennia. De Brit was opgeroepen als luitenant voor Geraint Thomas, maar die kwam niet meer aan de start van rit vier na een val. Dat was dé kans voor Hart om zich te bewijzen als kopman. Het duurde wel even vooraleer hij aan de top van het klassement verscheen. Helemaal tegen het einde van de Giro raakte hij in een driestrijd verwikkeld met Wilco Kelderman en Jai Hindley. Het Sunweb-duo reed vaker tegen dan met elkaar en Hart maakte daar handig gebruik van. Voor de start van de slottijdrit hadden leider Hindley en Hart dezelfde tijd in het klassement. De Brit bleek de betere tijdrijder en mocht voor de eerste keer in drie weken de roze trui rond zijn schouders doen op het eindpodium van de Ronde van Italië. Volledig scherm Het eindpodium van de Giro in 2020. v.l.n.r.: Jai Hindley, Tao Geoghegan Hart en Wilco Kelderman © BELGA In 2022 kwam er geen uitgesproken favoriet aan de start. Veel renners - die vaak om de ereplaatsen streden - roken hun kans. Een sterke BORA-ploeg kwam met drie kanshebbers aan de start, maar al snel bleek de Australiër Hindley de betere. Hij stelde niet teleur als kopman en reed zich in de aanloop naar de voorlaatste rit in een gunstige positie. Op de steile Marmolada liet hij alle klassementsrenners achter en knalde hij naar de roze trui. Met een comfortabele voorsprong van 1'25" op Richard Carapaz kon het in de afsluitende tijdrit niet meer fout lopen. Zijn overwinning plaatste hem naast Cadel Evans als enige Australiër die ooit een grote ronde won. Evans won de Ronde van Frankrijk in 2011. Volledig scherm Jai Hindley kust zijn trofee. © AFP

Weer spannende ontknoping dit jaar?

In tegenstelling tot de vorige edities kan de Giro dit jaar rekenen op enkele zwaargewichten uit de wielerwereld. Onder andere Evenepoel, Roglic, Thomas en Geoghegan Hart hebben al een grote ronde op hun palmares staan. Maar het lijkt toch vooral een titanenstrijd te worden tussen die eerste twee. In de afgelopen Ronde van Catalonië bleken de tenoren aan elkaar gewaagd. Benieuwd wat dat zal geven in een wedstrijd van drie weken.

De verschillen tussen Evenepoel en Roglic zijn miniem. Vorig jaar won onze landgenoot de Vuelta, maar Roglic werd toen door een val uit de race geslagen. Hun klim- en tijdritcapaciteiten zijn bij de betere van het peloton en daarom zouden de bonificatieseconden wel eens de doorslag kunnen geven in deze Giro. Houden hun ploegen rekening met dit scenario of zal de drieweekse slijtageslag voor afscheiding zorgen?

Volledig scherm Roglic en Evenepoel kunnen het goed met elkaar vinden. © Photo News