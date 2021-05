Waar moet Evenepoel op zijn hoede zijn? Waar kan hij uithalen? 10 sleuteletappes in de Giro: van waaiers over de Zoncolan en de Pordoi tot de slottijdrit

GiroRemco Evenepoel begint aan zijn eerste grote ronde. Maar waar liggen kansen op roze? In welke overgangsetappes schuilt slipgevaar? En wanneer zal het bij de klassementsmannen echt ontploffen? We leggen het parcours onder een vergrootglas.

Rit 1 • 8,6 km • Turijn - Turijn ***

Na 8,6 km al op roze wolk?

Rijdt Evenepoel na 8,6 kilometer al op een roze wolk? De proloog moet hem in principe goed liggen. Geen al te technisch gedraai en gekeer. Veel mooie, rechte wegen in de binnenstad van Turijn en aan de oevers van de Po. Ideaal voor krachtpatsers.

Rit 2 • 179 km • Stupinigi - Novara *

Waaiergevaar

Wie enkel naar het ritprofiel kijkt, ziet een massaspurt. Maar als de wind juist en hard genoeg staat in het laatste wedstrijduur, bestaat er een kans op waaiervorming op de lange, brede banen richting Novara. Een discipline waar Deceuninck-Quick.Step wel raad mee weet.

Rit 6 • 150 km • Grotte di Frasassi - San Giacomo *

Eerste aankomst bergop

3.400 hoogtemeters op 150 kilometer. Aan het eind wacht een eerste échte aankomst bergop. De grote verschillen zullen nog niet op de Colle San Giacomo gemaakt worden. Maar het wordt wel een eerste echte krachtmeting bergop.

Rit 9 • 160 km • Castel Di Sangro - Campo Felice **

Spectaculair slot

Vier gecategoriseerde klimmen. ’t Is dat de etappe naar Campo Felice zo vroeg in de Giro staat gepland, dat de grote kanonnen zich wellicht nog gedeisd zullen houden. Zelfs al oogt het slot spectaculair. Bergop richting Campo Felice (6,6 km), met een stuk van 14 procent én een onverharde laatste rechte lijn richting de skilift aan de finish.

Rit 11 • 163 km • Perugia - Montalcino *

Mini-Strade Bianche

Een miniatuurversie van de Strade Bianche. Een parcours dat vooral in slechte weersomstandigheden erop in kan hakken, met risico op lekke banden en glijpartijen. De Giro wordt hier niet gewonnen, maar kan er wel verloren worden.

Rit 14 • 205 km Cittadella - Monte Zoncolan *****

Naar top van mythische Zoncolan

De Monte Zoncolan. Veel mythischer komen de Italiaanse bergen niet. Zelfs al beklimt het peloton niet de zwaarste kant, de stijgingspercentages zijn er niet naast. 8,5 procent over 14 kilometer. In de laatste rechte lijn zijn er nog percentages van meer dan 20 procent. Een garantie op kloven in het klassement.

Rit 16 • 212 km • Sacile - Cortina d’Ampezzo *****

5.500 hoogtemeters in koninginnenrit

212 kilometer tjokvol Dolomietencols. 5.500 hoogtemeters. Drie bergen met een piek boven de 2.000 meter, waarvan de enige buiten categorie (Passo Pordoi). Kortom: de koninginnenrit van deze Giro. Niet alleen de meters bergop zullen het verschil maken. De afdalingen zouden ook bepalend kunnen zijn. Na de slotklim (Passo Giau, 10 km aan 9,3 procent) volgt nog een technische afdaling naar Cortina d’Ampezzo.

Rit 19 • 176 km • Abbiategrasso - Alpe di Mera *****

De Alpen in

De Alpen verwelkomen de Giro. De Mottarone (eerste categorie) en Passo della Colma (derde categorie) zijn een voorsmaakje. De aankomst bergop richting Alpe di Mera (eerste categorie) de scherprechter. Bijna tien kilometer vol haarspeldbochten. De stijgingspercentages in de laatste vijf kilometers komen niet meer onder de tien procent. Sleuteletappe.

Rit 20 • 164 km • Verbania - Alpe Motta ****

Laatste keer boven 2.000 meter

Een laatste dag in de Alpen, alweer drie cols. Net over de Zwitserse grens wacht de tergend lange Passo San Bernardino (25 kilometer klimmen). Na de Splügenpas komt de Giro voor een laatste keer boven de 2.000 meter. De afdaling richting slotklim – met tunnels, waar het wegdek op een paar meters tijd van droog naar kletsnat kan gaan – die daarop volgt, is zeer technisch. Ideaal voor een laatste (wanhoops)aanval.

Rit 21 • 30 km • Senago - Milaan *****

30 km tegen de klok om te eindigen

Traditioneel eindigt de Giro met een tijdrit in Milaan. Ook nu. 30 vlakke kilometers. In het begin slingert de weg nog van links naar rechts, maar over het algemeen gezien is ook deze rit tegen de chrono niet overdreven technisch. De rasklimmers kunnen hier nog aardig wat tijd verliezen tegenover de mannen met de grote molen.

