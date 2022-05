Vintage Cavendish schiet op dag drie al raak in Giro met sterke sprint, Van der Poel in het roze naar de rustdag

Giro Alweer vluchter die viert: Bettiol verpest feestje Deceuninck-Quick.Step, snipperdag in het peloton

Alweer een vluchter die mag vieren: Alberto Bettiol (EF Education-Nippo) won de achttiende etappe in de Giro. De Italiaan ging in een heuvelachtige finale nog op en over Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick.Step). Ook Gianni Vermeersch zat in de omvangrijke kopgroep. Met het oog op de bergetappes van vrijdag en zaterdag laste het peloton een halve rustdag in.

27 mei