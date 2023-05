Vijf redenen waarom Remco Evenepoel niet hoeft te panikeren na zijn tijdsverlies op Primoz Roglic en co

UITSLAGEN. Evenepoel 19de en Ballerini laatste in vierde rit: bekijk hier de volledige daguitslag en het algemeen klassement

Remco Evenepoel is niet langer de leider van de Ronde van Italië. De wereldkampioen gaf in een etappe doorheen het middengebergte zijn roze trui weg aan de Noor Andreas Leknessund, die deel uitmaakte van een vroege vlucht en tweede werd in de etappe. De ritoverwinning ging naar de Fransman Aurélien Paret-Peintre. Ontdek hieronder de volledige uitslag en het algemeen klassement.