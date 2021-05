Vervaeke zette zichzelf weer helemaal op de kaart in Giro: “Leuk om even van roze te kunnen dromen”

“Dat ik vandaag de eerste Belg ben? Daar rijden we niet voor hoor, jongens”, grapte de klimmer voor de camera van Eurosport. “Het was wel leuk dat we weg konden rijden. Het plan was om nog één keer alles op alles te zetten - daarom verloor ik gisteren ook wat tijd. Maar helaas kregen we geen voorsprong. We hadden nochtans wel een mooie groep en ik wist dat Grossschartner en ik de beste klimmers waren. Maar ik denk dat we de fout maken om te wachten op die twee Italianen, omdat wij eigenlijk wel een goed ritme hadden. Zij drukten het tempo meer. Maar het was leuk om te zien dat er nog oorlog was op alle fronten en het is leuk om dat vanaf de eerste linie mee te maken.”