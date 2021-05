Vervaeke (vierde) klimt naar derde plaats in klassement: “Toch even te nerveus gekoerst”

De regen en de koude speelden de renners parten dinsdag onderweg en ook na de finish was het behelpen om het snel opnieuw warm te krijgen. Vervaeke mocht slechts één minuutje met de pers praten van z’n persman vooraleer hij naar de bus fietste. “Ik voelde me echt wel goed vandaag”, sprak hij. “Ik probeerde het een klein beetje verstandig aan te doen, maar in de finale heb ik me toch laten verleiden om iets te nerveus te koersen. Op die steile klim was ik samen met Dombrowski en De Marchi bij de sterksten van de groep. Daar probeerde ik met drie à vier man weg te raken omdat ik dacht dat het voor mij beter was, maar helaas, uiteindelijk kwam alles opnieuw samen.”