Vermoeide Tim Merlier geeft op in de Giro: “Voorbije tien dagen hebben hun tol geëist”

Merlier liet de voorbije dagen meermaals verstaan dat hij duidelijk verlangde naar de rustdag. De vermoeidheid en maagklachten begonnen steeds meer op te spelen. De sprinter van Alpecin-Fenix, die de tweede etappe naar Novara met overmacht won, besloot gisteren in overleg met de ploeg om er na tien dagen de brui aan te geven. “Het is jammer dat ik de Giro moet verlaten, maar het is de beste keuze op dit moment. Dit was de eerste dat ik tien opeenvolgende dagen gekoerst heb en die hebben duidelijk hun tol geëist. In mijn huidige fysieke toestand acht ik mezelf niet in staat om te sprinten voor de zege en hier doorgaan wil ik niet bekopen in de rest van het seizoen.”