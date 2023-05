Van Thomas over Roglic tot Vlasov: welke renners kunnen Evenepoel vervangen in jouw Gouden Giro-ploeg?

Gouden GiroHet nieuws over de opgave van Remco Evenepoel (23) sloeg in als een bom. De rozetruidrager was de gedoodverfde favoriet om de Ronde van Italië op zijn naam te schrijven, maar het alom gekende virus gooide roet in het eten van onze landgenoot. Ook voor de Gouden Giro -spelers is het afhaken van Evenepoel een kleine ramp. Zo goed als alle deelnemers hebben de wereldkampioen geselecteerd. Wie kan hem vervangen in jouw ploeg? Ontdek het hieronder.

1) Geraint Thomas (Ineos, 18 miljoen euro)

Door het uitvallen van Evenepoel is de 36-jarige Brit de nieuwe leider in deze Ronde van Italië. De voormalige Tourwinnaar weet wat het is om drie weken op niveau te presteren en heeft een ijzersterke ploeg. Naast medekopman Geoghegan Hart zijn ook Sivakov, Arensman en De Plus meer dan in orde.

2) Primoz Roglic (Jumbo-Visma, 28 miljoen euro)

Roglic is dé grote favoriet om de eindzege op zak te steken. De 33-jarige Sloveen van Jumbo-Visma toonde in de befaamde ‘Muri-rit’ dat hij over uitstekende papieren bezit. Het is enkel afwachten of zijn ploeg hem voldoende zal kunnen bijstaan in de loodzware derde week. Foss, Tratnik en Kelderman had hij goed kunnen gebruiken, maar zijn er - helaas - niet bij. Alle druk ligt op de frêle schouders van Sepp Kuss.

3) Tao Geoghegan Hart (Ineos, 17 miljoen euro)

De 28-jarige Brit won drie jaar geleden al eens de Ronde van Italië, maar dit jaar is de tegenstand van een ander kaliber. Geoghegan Hart lijkt evenwel nog beter te zijn dan in 2020. Het werk tegen de klok was een discipline die hij verafschuwde, maar in deze Giro behoort hij tot de beste tijdrijders van het pak. Ook bergop oogt hij superieur.

4) João Almeida (UAE, 25 miljoen euro)

Hij valt voorlopig amper tot niet op, maar Almeida volgt slechts op 22 seconden van rozetruidrager Thomas. UAE heeft met Vine, McNulty, Covi, Ulissi en Formolo enkele uitstekende klimmers meegenomen die Almeida lang moeten kunnen bijstaan.

5) Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe, 26 miljoen euro)

Vlasov zou maar wat graag op het podium eindigen, maar voorlopig valt de boomlange Rus wat tegen. Net als zijn ploeggenoot Lennard Kämna had hij meer verwacht van de openingsweek. Kämna reageerde gezwind op de aanval van Roglic op de Muro dei Cappuccini, maar betaalde dat achteraf cash. Vlasov is meestal wel beter in de laatste week en daarom is een transfer het overwegen waard.

