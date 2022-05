Van kopman naar helper/vluchter: Tom Dumoulin toont veerkracht na fiasco op de Etna

GiroDe Nederlander Koen Bouwman (Jumbo-Visma) won zijn eerste rit in een grote ronde, maar een ploegmaat zoog in Potenza evenveel aandacht naar zich toe. De Giro winnen zit er niet meer in, maar de renner Tom Dumoulin is nog niet op pensioen. Drie dagen na het fiasco op de Etna toonde hij veerkracht.

In een bergrit van 4.600 hoogtemeters eindigde Tom Dumoulin vierde. Voor wie enkel naar de uitslag kijkt, zou een vleugje van de Dumoulin van 2017 vermoeden, toen hij de Giro won.

De waarheid is dat Dumoulin vierde werd omdat hij deel uitmaakte van de goede vlucht van zeven renners: “Het was niet mijn bedoeling om mee te zijn. Het gebeurde per ongeluk.” Na een verschroeiend eerste wedstrijduur gaf de Nederlander van Jumbo-Visma een goeie indruk, maar in het slot moest hij passen. Toch keerde hij nog terug tot bij Davide Formolo en zijn landgenoten Bauke Mollema en Koen Bouwman. Omdat Bouwman ook een ploegmaat is en intrinsiek de rapste van de vier, zette Dumoulin zich ostentatief op kop en rolde de rode loper uit voor Bouwman, die de mooiste zege uit zijn carrière boekte.

In de stand sluipt Dumoulin nu drie minuten dichter op de andere favorieten voor de eindzege, maar hij kijkt met vier minuten nog steeds tegen een grote achterstand aan. In de eerste bergrit - 3.500 hoogtemeters - van de Giro had Dumoulin op de Etna al snel moeten lossen om bijna zeven minuten te verliezen. “Het lichaam reageert niet meer zoals ik wil.”

Veerkracht

De droom van een tweede eindzege was doorprikt, al was die droom nooit geloofwaardig. Zowel Dumoulin als sportief manager Merijn Zeeman temperden de verwachtingen voor de Giro-start. Hij had geen topvoorbereiding achter de rug en ook de mindset was niet meer die van de killer.

De voorbije jaren rees de vraag of Dumoulin een profrenner was of een fietser, die zich enkel kan opladen voor een tijdrit. In de eerste tijdrit van de Giro eindigde hij overigens derde. Geklopt op zijn waarde.

Na één week Giro hebben we nog steeds geen duidelijk zicht op de fysieke paraatheid van Dumoulin, maar een profrenner met veerkracht is hij nog wel. De Giro winnen zal hij niet/nooit meer doen. Zondag op de Blockhaus zal hij opnieuw veel tijd verliezen, maar het laatste wapenfeit van Dumoulin hebben we - in deze Giro - nog niet gezien. En daarvoor hoeven we niet te wachten tot de slottijdrit in Verona.

Zelf je ploeg samenstellen? Speel mee met de Gouden Giro en maak kans op talloze mooie prijzen!

Speel mee met de Gouden Giro Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.