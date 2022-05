Van der Poel toont met duimpje respect voor Girmay: “We weten allemaal dat hij een supergoede renner is”

GiroMathieu van der Poel moest in de Giro de duimen leggen voor Biniam Girmay . De Nederlander stak na de sprint zijn duim op richting de Eritreeër. Geen cynisch gebaar, wel een teken van respect. “We weten allemaal dat hij een supergoede renner is. En die emoji van eerder? Die reactie was een beetje verkeerd opgevat.”

Van der Poel deed na afloop van de tiende Giro-etappe zijn verhaal. “Ik had onderweg materiaalpech. Een nylonkous, waar wij het ijs insteken, was uit m’n shirt gevallen en kwam in mijn derailleur terecht. Daardoor moest ik een stevige achtervolging rijden om terug te keren. Maar wat me in de sprint vooral nekte, was mijn aanval op het einde. Ik zei op voorhand dat ik in de afdaling, die technisch leek, het verschil wilde maken. Maar dat viel tegen.”

Van der Poel verspeelde wat krachten en kwam finaal in de sprint tekort tegen Girmay. “Ik heb helemaal geen probleem met Biniam”, wilde de Nederlander nog even verduidelijken. Enkele dagen geleden reageerde Van der Poel met een lachende smiley op Girmays uitspraak “iedereen keek naar Mathieu en mij”. Maar in die rit kreeg Van der Poel amper steun van de Eritreeër.

De Nederlander werd vandaag dan ook gevraagd naar die emoji. “Ik denk dat die reactie een beetje verkeerd werd opgevat. We weten allemaal dat hij een supergoede renner is. Dat bewijst hij vandaag opnieuw. Hij ging van heel ver aan en viel niet stil. Ik had even de indruk dat ik hem zou remonteren, maar hij bleef versnellen. Bij mij was het op.”

Het respect is groot tussen de kampioenen. “Het is leuk dat Girmay erbij is in de Giro. Ik word graag uitgedaagd”, aldus Van der Poel. “Als je ziet hoe hij Gent-Wevelgem won, dat weet je dat hij een heel sterke sprint heeft. Jammer dat ik het vandaag niet kon afmaken, nadat mijn ploegmaats een sterke prestatie leverden.”

