Van der Hoorn bezorgt Intermarché-Wanty-Gobert eerste ritzege in grote ronde na straf nummer

Een dag na de sprintzege van Tim Merlier moest er in de Giro voor het eerst wat geklommen worden. In de technische finale lagen vier niet al te zware beklimmingen - een rit op het lijf geschreven van Peter Sagan. De Slovaak zette z’n ploeg dan ook aan het werk in de achtervolging op een kopgroep van acht, met daarbij bergtrui Vincenzo Albanese en piepkuiken Andrii Ponomar. Ook Alpecin-Fenix stak even een handje toe in dienst van Merlier, maar zij trokken zich na een tijdje weer terug naar de achtergrond. De vluchters sprokkelden in de regenachtige beginfase een maximale voorsprong van zo’n 6'30" bij elkaar.

Volledig scherm © Photo News

Peloton komt te laat

Op de tweede van vier beklimmingen jaagde BORA-hansgrohe het tempo met een ruk de hoogte in. En dat eiste slachtoffers: pure sprinters als Dylan Groenewegen, Tim Merlier en Caleb Ewan moesten het peloton al snel laten rijden. Even verderop haakte ook Europees kampioen Giacomo Nizzolo - vooraf toch getipt als één van de kanshebbers - af. Wie wél een goeie indruk maakte: Fernando Gaviria, die bergop op het wiel van Sagan plakte.

In aanloop naar de laatste puist van de dag bleken Van der Hoorn en Pellaud de sterksten voorin. Bergop gingen Giulio Ciccone en Tony Gallopin in de tegenaanval, maar ze geraakten nooit op het wiel van het leidersduo. In de vlakke kilometers richting aankomst gooide Van der Hoorn medevluchter Pellaud overboord. De Nederlander moest wel nog 8 kilometer opboksen tegen het jagende peloton.

De meute kwam nog bijzonder dicht, maar met een monsterverzet rondde Van der Hoorn z'n straf nummer proper af. Cimolai sprintte in z'n zog naar de tweede plaats, voor Peter Sagan. Filippo Ganna kwam - net als Remco Evenepoel - niet in de problemen en start ook morgen in het roze. Evenepoel schuift door het uitzakken van Affini wel een plaatsje op in de stand: hij staat nu derde, op 20 seconden van Ganna.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Van der Hoorn kan het zelf niet geloven:

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Speel mee met de Gouden Giro en maak dagelijks kans op talloze prijzen!

Speel mee met de Gouden Giro Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.