Van de Passo del Bocco tot de wel heel korte tijdritten: wat u moet weten over het nieuwe Giro-parcours

GiroHet is een werk van langere adem geweest. Na een presentatie die over verschillende dagen gespreid werd, is het parcours van de 105de Ronde van Italië nu ook helemaal officieel. Wat staat de renners te wachten tussen 6 en 29 mei 2022? De dingen die u moét weten over het nieuwe Giro-parcours.

Waar zijn de tijdritkilometers?

De tijd dat grote rondes werden beslist in (langere) tijdritten, is voorbij. De Giro van 2022 zou er geen geweest zijn voor pakweg Miguel Indurain of Bradley Wiggins. Met 9,2 kilometer tegen de klok op de tweede dag in Boedapest en een chronoproef van 17,1 kilometer op de slotdag in en rond Verona komt het totaal aantal tijdritkilometers in deze Giro maar net boven de 25 uit. Het moet zowat een laagterecord zijn, ter referentie in 2015 was er nog een individuele tijdrit van bijna 60 kilometer in de Ronde van Italië. Ter troost voor Filippo Ganna: met twee tijdritten zijn er nog altijd twee grote kansen op ritwinst, hoe lang of kort ze ook zijn.

Het verschil moet dus meer dan ooit bergop gemaakt worden voor de klassementsmannen. Verder is het vooral een Giro voor aanvallers en sprinters. Met 7 sprintkansen mikt de organisatie in tegenstelling tot de Tour (daar zijn er op papier maar een vijftal kansen) op een sterk deelnemersveld aan spurters. Mogelijk zien we dus weer Tim Merlier aantreden of Caleb Ewan. En misschien komt Mark Cavendish wel nog eens naar de Giro? Een ding is zeker: dit parcours moet hen meer dan aanstaan.

Volledig scherm Filippo Ganna tijdens de slottijdrit vorig jaar. © Photo News

Terugkeer naar Passo del Bocco

Het zal op 19 mei 2022 iets meer dan elf jaar geleden zijn dat het noodlot toeslag in de Giro. Op 9 mei 2011 verongelukte Wouter Weylandt in de finale van de derde rit. Onze landgenoot deed zijn uiterste best om in de afdaling van de laatste klim op het parcours geen voeling met het peloton te verliezen. Een massasprint in Rapallo behoorde nog tot de mogelijkheden en dus ging Weylandt all the way. Helaas mocht het niet zijn. Weylandt raakte in de afdaling met zijn pedaal een betonnen boordsteen en werd over z'n stuur naar de andere kant van de weg gekatapulteerd. Weylandt liet er het leven bij. De massasprint kwam er trouwens ook niet - aanvaller Angel Vicioso won.

Sinds die 9de mei, nu ruim tien jaar geleden, zit de Passo del Bocco in het collectieve geheugen van de vele wielerliefhebbers gegrift die toen de Ronde van Italië volgden. De Giro bleef er na het noodlottige ongeval met Weylandt meer dan tien jaar weg, maar komt volgend jaar dus op 19 mei voor het eerst weer terug. In de 12de etappe van Parma naar Genua ligt de top van de Bocco op een 90-tal kilometer van de meet in een heuvelachtige rit. WW108 zal dan nog iets dichterbij zijn dan gewoonlijk is in de Giro.

Onze reporter Stijn Vlaeminck trok eerder dit jaar naar de Passo del Bocco, met boezemvriend Iljo Keisse en zus Elke haalde hij ook herinneringen op aan Wouter Weylandt:

Klauteren op de Mortirolo (17,2 km à 6,7 procent)

Geen Monte Zoncolan, Stelvio of Gavia. Wel de Etna, Blockhaus, Passo Pordoi en... de Passo del Mortirolo. Van alle beklimmingen in de Giro is dit misschien wel de meest illustere. De Mortirolo wordt in één adem genoemd met de Angliru als één van de zwaarste of misschien wel dé zwaarste fietsklim in Europa. Voor Lance Armstrong was de Mortirolo zelfs de lastigste helling die hij naar eigen zeggen ooit op een fiets bedwong. De Mortirolo vierde zijn eerste beurt in de Ronde van Italië in 1990, 32 jaar na datum is hij er voor de 15de keer bij in de Giro.

Voor het kristallen jubileum van de Mortirolo gaat het peloton op 24 mei niet via de traditionele kant van Mazzo di Valtellina klimmen, wel via de minder steile en minder vaak beklommen zijde waar het vanaf Edolo klauteren is. De laatste keer dat die kant werd aangedaan was in 2017, de Giro van Tom Dumoulin. Luis Leon Sanchez rondde toen als eerste de top, de ritzege ging na verder nog beklimmingen over de Stelvio en de Umbrailpas naar Vincenzo Nibali. Tom Dumoulin stopte op de laatste klim om... zijn gevoeg te doen. In 2022 ligt de top van de Mortirolo op 72 kilometer van het einde van de 16de rit in Aprica.

Volledig scherm Miguel Angel Lopez, Richard Carapaz en Vincenzo NIbali bij de voorlopig laatste keer op de Mortirolo in de Giro van 2019. © Getty Images

Wat doet Evenepoel?

Dit jaar maakte hij zijn grote ronde-debuut in de Giro. Remco reed de Ronde van Italië niet uit, dus is het de vraag of hij volgend seizoen terugkomt om dat wél te doen? Het is in elk geval nog maar zeer de vraag. De Tour komt in principe te vroeg, dus het wordt de Giro of de Vuelta voor Evenepoel. Patrick Lefevere vorige maand: “Het zou een fout zijn om hem zowel in Italië als in Spanje op te stellen. Remco zal dan nog altijd maar 22 zijn. Eén grote ronde per jaar is genoeg voor hem. Hij is niet op jonge leeftijd beginnen fietsen zoals Tadej Pogacar. Het idee is dat Remco de Vuelta rijdt, eerder dan de Giro.”

Evenepoel en Deceuninck-Quick.Step hakken normaal gezien de eerste knopen door op ploegstage begin december in Calpe. Wie er wellicht ook niet bij zal zijn in de Giro volgend seizoen is Egan Bernal. De eindwinnaar gaf deze zomer aan dat het tijd wordt voor een terugkeer naar de Tour. Mogelijk krijgen we volgend jaar een eerste duel Pogacar-Bernal om de eindzege in Frankrijk. Wie wel al vertelde volgend jaar alles op de Giro te zetten is Joao Almeida. De Portugees moest zich afgelopen jaar schikken in de rol van meesterknecht voor Evenepoel in de eerste helft van de Giro. Volgend jaar gaat hij z'n eigen kans in het shirt van UAE-Team Emirates.

Volledig scherm Joao Almeida en Remco Evenepoel. © Photo News

