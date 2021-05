Van de hattrick van Qhubeka-Assos tot Bernal die zelfs met geen kettingzaag af te stoppen is: wat onthouden we uit de tweede week van de Giro?

GiroDe Giro is 2.626,6 kilometer ver. Het peloton krijgt vandaag tijd om voor de tweede keer in deze Ronde van Italië uit te blazen. Het ideale moment om terug te blikken op wat de voorbije week allemaal gebeurd is.

Het tijdsverlies van Remco Evenepoel

14 tellen, dat was het verschil tussen Remco Evenepoel en Egan Bernal aan het begin van de tweede koersweek in de Giro. Vandaag zijn het 28 minuten en 7 seconden. Waar onze landgenoot in de eerste week nog Bernal kon kietelen bij die veelbesproken tussensprint op weg naar Foligno, daar kreeg hij na de rustdag de rekening voor gepresenteerd. Het begon in de gravelrit naar Montalcino. Evenepoel kende geen overtuigende dag en Ineos maakte van de gelegenheid gebruik om meteen druk te zetten. Het gevolg was dik twee minuten tijdsverlies. De volgende ‘reality check’ kwam er op de Monte Zoncolan. Evenepoel hield er betrekkelijk goed stand tussen de favorieten, maar ook daar liep Bernal uit. De rit naar Cortina d’Ampezzo was de uiteindelijke dolkstoot. In weer en wind liet Evenepoel zijn klassementsambities los om zijn lichaam niet helemaal uit te persen. “Ik voel mij elke dag minder en minder worden”, vertelde Evenepoel na de rit van gisteren. “Maar ik wil de Giro wel nog uitrijden.”

De dominantie van Bernal

Tegenover het begrijpelijke tijdsverlies van Evenepoel stond de dominantie van Egan Bernal. Voor de Giro waren er twijfels over het vormpeil en vooral over de rug van de Colombiaan, ondertussen wil het halve peloton wellicht met het lijf van Bernal rondrijden in deze Ronde van Italië. Wat is de klimmer van Ineos sterk, zeg. Bernal duldde op weg naar Montalcino nog Buchmann in zijn wiel op de Monte Zoncolan nog een beetje tegenstand van Simon Yates. Op de Passo Giau gooide hij tot slot al z'n troefkaarten op tafel - zelfs een gek met een kettingzaag bracht ‘m niet van de wijs. Bernal degradeerde zijn concurrenten voor de eindzege en zette met een ferm nummer de puntjes op de i. Zijn voorsprong in het klassement is nu 2:24 op de verrassende Caruso. Carthy is derde op 3:40, de rest volgt op vier minuten en meer. Zonder ongelukken mogen we de roze trui in Milaan nu al voor Bernal wegleggen. De Colombiaan is opnieuw de renner van twee jaar geleden. Wat zouden we déze Bernal graag eens tegen Tadej Pogacar zien.

De hattrick van Qhubeka-Assos

Vorig jaar waren ze bij de kneusjes in het WorldTour-peloton. Het voortbestaan van de ploeg kwam in het gedrang bij gebrek aan sponsors. Maar kijk, nog voor het einde van de Giro mogen we Qhubeka-Assos samen met Damiano Caruso nu al als dé revelatie van de Ronde van Italië beschouwen. In vijf dagen tijd mocht de ploeg van Douglas Ryder drie keer voeren in de Giro. Neoprof Mauro Schmid verraste iedereen door vanuit de ontsnapping de gravelrit naar Montalcino te winnen. Giacomo Nizzolo legde zijn Giro-vloek naast zich neer en kon na elf tweede plaatsen eindelijk winnen in Verona. En dan was er nog Victor Campenaerts. De werelduurrecordhouder heeft zijn carrière een nieuwe wending gegeven door als aanvaller op avontuur te trekken. Daar werd hij zondag in Gorizia voor beloond na een dijk van een etappe. Enkel het grote Ineos won even vaak in deze Giro. Knap.

Het fortuin van Fortunato en de andere aanvallers

Wie had al van Lorenzo Fortunato gehoord voor de Monte Zoncolan? We durven er een stuiver om te verwedden dat maar weinigen een cent om zijn kansen gaven in de etappe naar de top van het ‘Beest in Friuli’. En toch kon de Italiaan net als zeven andere ‘vroege vluchters’ in deze Giro zegevieren. Van de zestien ritten tot nu toe gingen er acht naar aanvallers. In de tweede week mochten naast Fortunato ook nog Schmid, Vendrame en Campenaerts na een dag in het offensief de armen in de lucht gooien. Ineos lijkt vooral in het roze geïnteresseerd en geeft daarvoor graag ritten uit handen. Ook in de slotweek zullen we dus wel nog verrassende namen krijgen als ritwinnaar.

De sneeuw in de Dolomieten

Er waren enkele betere dagen, maar vooral dit weekend bleef de regen de rennerslijven geselen. Door de verwachte neerslag werd de koninginnenrit naar Cortina d’Ampezzo zelfs drastisch ingekort. De Passo Pordoi en de Passo Fedaia werden in laatste instantie uit het parcours geschrapt. Voor sommigen maar goed ook, want de taferelen op de Passo Giau waren er niet naast. In weer en wind waren de verschillen bijzonder groot. Ook de beeldvoering van de Italiaanse publieke omroep (RAI) liet het afweten. Van de raid van Bernal op de Passo Giau kregen de tv-kijkers weinig tot niets te zien. Als een fata morgana verscheen de Colombiaan in Cortina d’Ampezzo uit helse weersomstandigheden in de roze trui. Ook in de derde week blijft het wisselvallig. Evenepoel en co bergen hun regenjas maar best niet al te ver op.

De decimering van Lotto Soudal

Caleb Ewan, Tomasz Marczynski en Jasper De Buyst trokken in de eerste week al naar huis, maar in het tweede luik van de Giro verloor Lotto Soudal ook Kobe Goossens, Roger Kluge en Thomas De Gendt. Van de acht renners aan de start blijven er nu nog maar twee in de ploegbus over: Harm Vanhoucke en Stefano Oldani. Voor De Gendt was het van de Vuelta in 2015 geleden dat hij nog eens opgaf in een grote wielerronde. De aanvalskoning van het peloton kende in deze Ronde van Italië té veel last van zijn knie. Normaal staan ook nog de Tour en de Vuelta dit jaar op zijn programma. “Met tranen in de ogen en pijn aan de knie moet ik vaarwel zeggen aan de Giro. Het spijt me dat ik mijn twee ploegmaats moet achterlaten”, liet De Gendt op Twitter weten toen hij gisteren niet meer aan de start kwam van de 16de rit. Met twee ritzeges van Ewan is de Giro voor Lotto Soudal sowieso al geslaagd en wie weet heeft de aanvalslustige Vanhoucke wel nog iets in petto. In Montalcino (3de) werd hij genekt door pech.

De reisbelofte van Alberto Contador

We hadden het al over Lorenzo Fortunato, maar wist u dat niemand minder dan Alberto Contador de ploegleider van de Italiaan is bij Eolo-Kometa. De Spanjaard volgt de Giro vanuit zijn thuisbasis in de buurt van Madrid, maar kon zijn vreugde niet op bij de zege van zijn Italiaanse poulain. Contador beloofde dat hij vanuit Madrid naar Milaan zou fietsen als Fortunato de rit zou winnen. Als de voormalige Tourwinnaar zijn woord houdt, dan legt hij deze week nog 1.500 kilometer met de fiets af. De Spanjaard reageerde op zijn Instagrampagina en elk geval bijzonder geëmotioneerd op de ritzege van zijn team in de Giro.

Massale val zorgt voor neutralisatie

Vreemde taferelen aan het begin van de 15de rit zondag in de Giro. Na enkele kilometers werd de koers plots weer stopgezet. De gevolgen van een zware val waren niet te overzien. Emanuel Buchmann (op dat moment 6de in het klassement) stapte met schaafwonden en een hersenschudding uit de Ronde van Italië. Ook Van Emden (ribbreuken) en Berhane (sleutelbeenbreuk) verdwenen uit de koers. Later in de rit zou ook Ruben Guerreiro afstappen. Na een dik halfuur, waarin onder meer ook Gianni Vermeersch verzorgd werd, zou de wedstrijd weer verder kunnen gaan. “Het had meer weg van een veldhospitaal dan van het peloton”, zou Nicolas Roche achteraf over de episode vertellen.

Het pintje van Moscon, het geruzie van Brambilla en de dubbele Zoncolan van Bennett

Tot slot nog wat fait divers die de moeite waard zijn om dit overzichtsstukje te halen. Dat Andrea Vendrame een rit in deze Giro kon winnen was bijvoorbeeld vooral te danken aan het gekissebis tussen Gianluca Brambilla en George Bennett. De Italiaan van Trek-Segafredo leek de sterkste vluchter, maar acteerde bijzonder zenuwachtig. Brambilla liet zich vangen aan een ruzietje met Bennett en zo kon Vendrame samen met Hamilton vertrekken naar de ritzege. Het heethoofd in Brambilla kennen we uiteraard ook vanuit de Vuelta. Enkele jaren geleden ging hij middenin de wedstrijd op de vuist met Ivan Rovny.

Naast ruzie maken met Brambilla liet George Bennett wel ook zijn goeie kant in deze Giro zien. De Nieuw-Zeelander kon op weg naar de Monte Zoncolan rekenen op de steun van ploegmaat Edoardo Affini in de vlucht van de dag. Bennett kon het werk van zijn ploegmaat niet afronden en reed na zijn aankomst propt terug naar beneden om samen met Affini naar boven te rijden. Geen plezierritje als je weet dat de percentages in de slotkilometer oplopen tot boven de 20 procent. In elk geval wel een mooi gebaar van Bennett om zo z'n ploegmaat te bedanken.

Tot slot was er deze week ook een leuk intermezzo voor Gianni Moscon. De Italiaan van Ineos kon zich op de Passo Giau laven aan een biertje dat prompt werd aangeboden door een fan. Moscon liet het zich geen twee keer zeggen en kapte het gerstenat vlotjes achterover. Extra brandstof in de Dolomieten. Zo zien wij het ook graag op ons tochtje zondagochtend.

