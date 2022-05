Vader Adrie over dubbelslag Mathieu van der Poel: “Fantastisch, maar nog niet allerbeste ‘Matje’ gezien”

De laatste zes kilometer, bekeek hij op tv. “Ruim voldoende, hé?”, vond Adrie van der Poel, gezien het koersverloop. “De klim was net niet lastig genoeg om iets te ondernemen en het alleen vol te houden, dus was het een kwestie van ‘timen’ in de sprint. Dat heeft hij goed gedaan.” Eén jaar na de gele trui in de Tour zag Adrie zijn zoon nu ook het roze grijpen in de Giro. “Ik zit tegenwoordig in het stadium van ‘als hij niet valt, vind ik het al prima’. (lacht) Maar… fantastisch, uiteraard. Zijn grote doel is bereikt. Hij kan nu iets meer op z’n gemak rondrijden de komende drie weken.”

Of Mathieu zijn roze trui kan houden in de tijdrit? “Goh, dat zou heel mooi zijn. Maar ik denk dat we nog niet de allerbeste ‘Matje’ hebben gezien. In de tijdrit van de Tour 2021 was hij conditioneel iets beter. Hij is zeker niet slecht nu, verre van. Maar ook niet top. Er zit een licht verschil op. Hij heeft natuurlijk wel wat bonus en het is máár een kilometer of 9… Ach, ik heb hem gezegd: ‘Geniet van wat je al hebt, niet van wat nog komen moet’.”