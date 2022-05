Uw gids voor de Ronde van Italië: hoe ziet het parcours eruit? Naar welke toppers moeten we uitkijken?

GiroDe voorjaarsklassiekers zitten erop, tijd voor de eerste grote ronde van het jaar - de Ronde van Italië. De komende drie weken gaan we in de Laars (en ook een beetje in Hongarije en Slovenië) op zoek naar een opvolger voor Egan Bernal, die er dit jaar na zijn zwaar trainingsongeval niet bij is. Wie zijn dan wel de favorieten? Welke Belgen staan er aan de start? Hoe is het parcours opgebouwd? Op deze pagina komt u alles te weten.

Het parcours

De 105de Ronde van Italië gaat voor het eerst sinds 2018 nog eens buiten de landsgrenzen van start. Toen in Israël, dit jaar op 6 mei in Hongarije. De eerste etappe brengt het peloton van Boedapest naar Visegrád, waar de aankomst bovenop een helling van 5,5 kilometer aan 4,2% ligt. Gesneden koek voor Mathieu van der Poel, die als debutant meteen op jacht gaat naar de eerste roze trui. De driedaagse in Hongarije wordt volgemaakt met een individuele tijdrit van 9,2 kilometer door Boedapest op dag twee en een eerste kans voor de sprinters op dag drie.

Na een vroege eerste rustdag om de oversteek naar Italië te maken, gaat de Giro verder op Sicilië. De vierde etappe is meteen ook de eerste bergrit, met aankomst op de Etna - een eerste test voor de klassementsmannen. Daarna volgen opnieuw twee mogelijke kansen voor de sprinters, maar de zevende rit is weer een lastigere. Misschien niet selectief genoeg voor een gevecht tussen de grote namen, maar voor een sterke vluchtersgroep is dit de eerste rit met grote kans op slagen.

Het profiel van de 4de etappe:

Aan het eind van de eerste week volgt in de negende etappe de volgende afspraak voor de mannen met klassementsambities. In de finale moet het peloton over de Passo Lanciano, maar het zwaartepunt moet dan nog komen. De finish ligt bovenop de lastige Blockhaus, die voor het eerst sinds 2017 (met Quintana als winnaar) nog eens in het parcours opgenomen is. Met 13,9 kilometer klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8,4% vallen de maskers hier onvermijdelijk af.

Het profiel van de 9de etappe:

Naar goeie gewoonte wordt de Giro beslist in een loodzware slotweek. Ritten 15, 16 en 17 zijn etappes met meerdere cols. Vooral rit 16 springt in het oog met onderweg de beklimming van de Mortirolo (12,7 kilometer aan 7,7%) en aankomst in Aprica. In de 19de rit maakt de Giro een korte uitstap naar Slovenië, waar de lastige beklimming van Kolovrat (10,4 kilometer aan 8,9%) voor vuurwerk kan zorgen.

Het profiel van de 15de etappe:

Het profiel van de 16de etappe:

Het profiel van de 17de etappe:

Dé koninginnenrit bewaart de Giro-organisatie voor het laatst. In de voorlaatste etappe wacht nog een loodzware tocht door de Dolomieten. Onderweg liggen de Passo San Pellegrino (9,6 kilometer aan 8%) en de Passo Pordoi (11,9 kilometer aan 6,6%), met een hoogte van 2.236 meter het dak van de Giro. De aankomst ligt bergop op de Passo Fedaia (12,9 kilometer aan 7,8%). Het slotakkoord van deze Giro volgt op 29 mei en is een tijdrit van 17,4 kilometer door Verona. Tel daar de 9,2 kilometer van in Boedapest bij en je komt aan een bijzonder laag aantal kilometers tegen de klok - slechts 26,6 kilometer.

Het profiel van de 20ste etappe:

Het profiel van de 21ste etappe:

Het volledige ritoverzicht:

1. 6 mei - Boedapest > Visegrád - 195 kilometer (heuvelrit)

2. 7 mei - Boedapest > Boedapest - 9,2 kilometer (vlakke tijdrit)

3. 8 mei - Kaposvár > Balatonfüred - 201 kilometer (vlakke rit)

Rustdag

4. 10 mei - Avola > Etna - 172 kilometer (bergrit)

5. 11 mei - Catania > Messina - 174 kilometer (heuvelrit)

6. 12 mei - Palmi > Scalea - 192 kilometer (heuvelrit)

7. 13 mei - Diamanta > Potenza - 196 kilometer (heuvelrit)

8. 14 mei - Napoli > Napoli - 153 kilometer (heuvelrit)

9. 15 mei - Isernia > Blockhaus - 191 kilometer (bergrit)

Rustdag

10. 17 mei - Pescara > Jesi - 196 kilometer (heuvelrit)

11. 18 mei - Santarcangelo di Romagna > Reggio Emilia - 203 kilometer (vlakke rit)

12. 19 mei - Parma > Genua - 204 kilometer (heuvelrit)

13. 20 mei - Sanremo > Cuneo - 150 kilometer (heuvelrit)

14. 21 mei - Santena > Turijn - 147 kilometer (heuvelrit)

15. 22 mei - Rivarolo Canavese > Cogne - 177 kilometer (bergrit)

Rustdag

16. 24 mei - Salo > Aprica - 202 kilometer (bergrit)

17. 25 mei - Ponte di Legno > Lavarone - 168 kilometer (bergrit)

18. 26 mei - Borgo Valsugana > Treviso - 152 kilometer (vlakke rit)

19. 27 mei - Marano Lagunare > Santuario di Castelmonte - 178 kilometer (bergrit)

20. 28 mei - Belluno > Marmolada (Passo Fedaia) - 168 kilometer (bergrit)

21. 29 mei - Verona > Verona - 17,4 kilometer (heuvelachtige tijdrit)

Zo verliep het vorig jaar

De eerste grote ronde van Remco Evenepoel was het, de Giro van 2021. Onze landgenoot begon van binnen en buiten uit met grote verwachtingen aan de Ronde van Italië nadat hij maandenlang revalideerde na een zware val in de Ronde van Lombardije. Evenepoel begon aardig en hield een hele eerste week de schijn op met Egan Bernal te kunnen duelleren om de roze trui. Op San Giacomo moest hij de leiderstrui nipt aan Attila Valter laten, op Campo Felice was Bernal net iets te snel. Maar toen kwam het verval in de gravelrit naar Montalcino, bij Bernal ging het vervolgens alleen maar crescendo. De Colombiaan wierp zich in een uitgeregende koninginnenetappe naar Cortina d’Ampezzo als enige kandidaat op voor het roze. Dat ouderdomsdeken Damiano Caruso in de slotweek nog de dichtste belager werd, was veelbetekenend. Verder mocht ons land wel vieren met Tim Merlier die bij de eerste rit in lijn meteen raak schoot. Ook Victor Campenaerts pikte een ritzege mee.

Deelnemers

Dit jaar is Egan Bernal er na een zware val op training niet bij in de Giro, Remco Evenepoel verkiest de Vuelta en dus is het zoeken naar nieuwe kandidaten op eindwinst. De grootste kanshebber lijkt de winnaar van 2019: Richard Carapaz. De Ecuadoraan van Ineos-Grenadiers zal daarvoor moeten afrekenen met mannen als Pello Bilbao, Mikel Landa, Romain Bardet, Simon Yates, Joao Almeida, Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone, Wilco Kelderman, Tom Dumoulin en Miguel Angel Lopez.

Langs Belgische zijde vinden we veertien deelnemers. Mogelijke kanshebbers op een ritzege voor ons land zijn Mauri Vansevenant, Dries De Bondt, Harm Vanhoucke, Thomas De Gendt, Edward Theuns en Pieter Serry. Senne Leysen, Otto Vergaerde, Bert Van Lerberghe, Sylvain Moniquet, Jenthe Biermans, Lawrence Naesen, Aimé De Gendt en Loïc Vliegen mogen ons altijd verrassen.

Tot slot is het ook uitkijken naar de snelle mannen. Met Mark Cavendish, Caleb Ewan, Arnaud Démare, Giacomo Nizzolo en Fernando Gaviria zit de Giro gebeiteld voors sprintspektakel. En dan is er nog Mathieu van der Poel die droomt van roze en het op de licht hellende aankomststrook van de openingsrit wellicht opneemt tegen Biniam Girmay en ouderdomsdeken Alejandro Valverde.

Laatste 10 winnaars

2021: Egan Bernal (Col)

2020: Tao Geoghegan Hart (GBr)

2019: Richard Carapaz (Ecu)

2018: Chris Froome (GBr)

2017: Tom Dumoulin (Ned)

2016: Vincenzo Nibali (Ita)

2015: Alberto Contador (Spa)

2014: Nairo Quintana (Col)

2013: Vincenzo Nibali (Ita)

2012: Ryder Hesjedal (Can)

Recordhouders (5 overwinningen)

Fausto Coppi (Ita): 1940, 1947, 1949, 1952, 1953

Alfredo Binda (Ita): 1925, 1927, 1928, 1929, 1933

Eddy Merckx (Bel): 1968, 1970, 1972, 1973, 1974

Overwinningen per land

68: Italië

7: België

6: Frankrijk

4: Spanje

3: Rusland, Zwitserland

2: Colombia, Luxemburg, Groot-Brittannië

1: Nederland, Zweden, Verenigde Staten, Ecuador, Ierland, Canada

