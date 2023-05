UITSLAGEN. Rubio troeft medevluchters af op Crans-Montana, Thomas blijft leider na wapenstilstand bij favorieten

Patrick Lefevere reageert op insinua­ties als zou Remco Evenepoel corona als ‘excuus’ gebruikt hebben: “Ik verlaag me niet tot dat niveau”

In een gesprek met VTM in Italië heeft Patrick Lefevere (68) gereageerd op de vreemde insinuaties als zou Remco Evenepoel (23) corona als excuus gebruikt hebben om de Giro te verlaten. Na de directeur van de Sloveense wielerbond maakt nu ook het gezaghebbende ‘Gazetta dello Sport’ daar uitgebreid gewag van. Lefevere: “Het was en is de enige juiste beslissing.”