UITSLAGEN. Eerste Belg op plek 15 in daguitslag, Roglic wipt in klassement over Almeida

In de achttiende etappe in de Giro was de ritzege voor Filippo Zana. Joao Almeida kreeg een lichte tik in de strijd om het roze. Hieronder de uitslagen van de rit en de situatie in het algemene klassement.