U keek massaal naar machtsvertoon Evenepoel: half miljoen kijkers zag Belg eerste roze trui bemachtigen

WUYTS & VLAEMINCK “Pogacar een pak rammel geven in Luik zou Evenepoel boost geven voor de Giro”

Na de nieuwe machtsontplooiing van Tadej Pogacar in de Amstel Gold Race, kijkt iedereen nu al nagelbijtend uit naar het duel met Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik. Evenepoel keert donderdag pas terug uit hoogtestage, maar zowel voor Michel Wuyts als bondscoach Sven Vanthourenhout is hij de enige die Pogacar echt het vuur aan de schenen kan leggen zondag. Luister hierboven naar ‘Wuyts & Vlaeminck’, de scherpste podcast van de koers.