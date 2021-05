Twee minuten verliezen in een gravelrit en toch de Giro winnen, Ivan Basso weet hoe het moet: “Als je er blijft in geloven, is heel veel mogelijk”

GiroDe roze droom van Remco Evenepoel is uit mekaar gespat. En de scherven lijken niet te lijmen. Of toch? Er is een precedent: het scenario van de Giro 2010 vertoont opvallende gelijkenissen met die van dit jaar. Ivan Basso verloor dat jaar twee minuten over de grindwegen richting Montalcino, maar zette op de Monte Zoncolan een spectaculaire remonte in richting de eindzege. Het kan Evenepoel inspireren, want zaterdag eindigt de etappe... op de Zoncolan.