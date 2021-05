Trui lacht Evenepoel toe, maar wordt (voorlopig) genegeerd voor hoger doel: “Roze is pas belangrijk in Milaan”

Atilla Valter, verdorie toch. Zag ú hem, thuis vanuit uw luie zetel? Eerlijk: ons en veel anderen was de jonge Hongaar (22) compleet ontgaan in de uitgedunde groep favorieten. Regenvestjes kleuren tegenwoordig allemaal pikdonker. En verhullen alles, ook het wit van Groupama-FDJ. We steken het graag daarop, waarom we ‘la vie’ boven op Colle San Giacomo al helemaal ‘en rose’ zagen met Remco. Valter verontschuldigde zich er zowaar voor in de persconferentie achteraf. “Sorry, hoor. Maar Remco en zijn team krijgen er de komende dagen ongetwijfeld nog wel de kans toe.” Alle respect voor de enige overlever van de Sestola-vlucht, trouwens. De jongen, tot vorig jaar nog ploegmaat van Greg Van Avermaet bij CCC, kan echt wel een aardig stukje klimmen. Winnaar van de koninginnenrit in de Toekomstronde 2019 in Tignes. En vorig jaar, bij zijn Girodebuut, al negende in Sestrière. Wat hem vooralsnog ontbreekt is regelmaat. “Maar ooit wil ik een gooi doen naar eindwinst.”