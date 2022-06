Tom Vanheede, winnaar van de Gouden Giro: “Met de hoofdprijs van 5.000 euro ga ik een gloednieuwe koersfiets kopen”

Gouden Giro-ploeg

“Door de opgaves van Girmay en Bardet koos ik ervoor om Hindley en Carthy aan mijn ploeg toe te voegen en zij hebben nog heel wat punten opgeleverd. Vooral de beslissing om Carthy erbij te nemen, was een schot in de roos. In de derde week kwam hij er na een slappe start volledig door. Zana was een renner die maar 3 miljoen euro kostte in het spel, maar hij heeft me wel 27 punten opgeleverd. Het zijn de keuzes voor de 'mindere goden’ die het verschil maken. Ik had gezien dat hij negentiende werd in de Strade Bianche en ook in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali behaalde hij enkele mooie ereplaatsen. Ik ben wel altijd een tijdje bezig om mijn ploegje samen te stellen, want ik wil geen mal figuur slaan en dat is deze keer aardig gelukt denk ik.” (lacht)