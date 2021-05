Tim Merlier redde paarse puntentrui, vandaag in principe nieuwe spurtkans: “Hopen op frisser gevoel”

GiroHoe moeizaam het ook liep dit weekend, Tim Merlier heeft de twee pittige etappes overleefd. Zaterdag, na de achtste rit, klaagde hij over een vermoeid gevoel. Iets wat hij in de negende rit toch doorbeet. Zo redde hij zijn paarse puntentrui. Vandaag wacht Merlier in principe een nieuwe spurtkans. Maar of zijn Giro nog verder reikt dan Foligno, is zeer de vraag.

“Het was een zware dag. Van in het begin werd er heel hard gekoerst”, zei Merlier na de rit van gisteren. “Mezelf zo goed mogelijk proberen te positioneren, in de hoop dat ik er zo lang mogelijk kon blijven aanhangen: meer zat er niet in. Met mijn klimcapaciteiten is me dat uiteindelijk toch nog goed gelukt.”

Nadat Merlier met lead-out Alexander Krieger was afgehaakt, verzeilde hij naar eigen zeggen in een goeie groep. “Het tempo bergop was redelijk ‘ça va’. Op de tweede klim zat ik niet bepaald comfortabel, maar in de vallei werd er vlot rondgedraaid. In de laatste 40 kilometer was het overleven. Puur op de ‘moral’. We hadden geluk met de aanwezigheid van de Qhubeka-renners in steun van Giacomo Nizzolo. Daardoor kregen we behoorlijk wat hulp om binnen de tijdslimiet (18% van Bernals eindtijd of 44.43, red.) te finishen.”

Merlier en co. hadden ruim overschot, want ze liepen binnen op 25.57. “We hadden inderdaad nog wat tijd over. (lacht) Dus hebben we iets te rap gereden.”

Volledig scherm Tim Merlier. © EPA

De beloning voor zoveel doorzettingsvermogen kwam er in Campo Felice in de vorm van een nieuwe ‘maglia ciclamino’ (paarse puntentrui). Vandaag wacht Merlier in principe een nieuwe spurtkans. Maar of zijn Giro nog verder reikt dan Foligno, is zeer de vraag. “Ik stond zondagmorgen alleszins beter op. En hoop nu opnieuw op een goeie nacht. En een frisser gevoel dan de voorbije dagen.”

L’Aquila-Foligno (139 kilometer): Nog één keer sprinten voor de rustdag

De Ronde van Italië is dit jaar al bijzonder genereus geweest voor de aanvallers, maar vandaag is de kans groot dat het nog eens tot een sprint komt. Het 139 kilometer lange parcours tussen L’Aquila en Foligno brengt het peloton over zacht golvend terrein van de Abruzzen naar Umbrië. Een klim van vierde categorie is de grootste hindernis onderweg. De vraag is hoe hard de voorbije ritten op de sprintersbenen hebben ingehakt. Tim Merlier moest zich gisteren naar de meet slepen, Caleb Ewan is al uit de wedstrijd verdwenen. Krijgt Giacomo Nizzolo de kans om na 11 tweede plaatsen eindelijk eens een rit te winnen in de Giro of kan Peter Sagan nog eens verrassen?

Volledig scherm Tim Merlier. © LAPRESSE