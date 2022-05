Thomas De Gendt wint tien jaar na ritzege op Stelvio opnieuw in Giro: “Normaal schreeuw ik niet na een overwinning, nu meermaals”

De Gendt: “Dacht twee weken geleden niet dat dit mogelijk was”

De Gendt deed na afloop zijn verhaal. “Van der Poel viel in de voorlaatste ronde hard aan. Ik kon niet mee, net zoals mijn twee ploegmakkers van Lotto-Soudal. Maar nadien wisten we terug te keren en vielen we zélf aan. We wisten dat iedereen naar Van der Poel en Girmay zou kijken. En daar haalden we voordeel uit.”

De Gendt knapte vervolgens het meeste werk op in de kopgroep. “Ik reed in dienst van Harm, maar toen zei hij dat hij geen goede benen had. Toen vroeg ik of hij op kop wilde rijden. Ik was namelijk zeker dat ik het zou afmaken in de sprint. En dat deed hij perfect. Ik ben hem dan ook dankbaar.”

“Deze etappe lag me. Het doet me wat denken aan de Barcelona-rit in de Ronde van Catalonië. En ja, tien jaar na de Stelvio nog eens winnen in de Giro... Als je me dat twee weken geleden gevraagd had, dacht ik niet dat het mogelijk was. Ik was echt niet in vorm. Maar nu zitten de goede benen eraan te komen. Wat ik voelde na de aankomst? Opluchting en blijdschap en nog wel wat emoties. Normaal schreeuw ik niet echt bij een zege, nu heb ik dat wel gedaan. Ik twijfelde erg of ik nog zou kunnen winnen, maar de voorbije dagen ben ik me veel beter beginnen voelen. Gisteren voelde ik me bergop zelfs de oude. Ik was niet de beste van de kopgroep, maar dankzij mijn ervaring heb ik het kunnen afmaken.”