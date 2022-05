Thomas De Gendt wint tien jaar na ritzege op Stelvio opnieuw in Giro: “Dacht twee weken geleden niet dat dit mogelijk was”

Door Martin kregen we een snelle koers. De Fransman volgde in het klassement op amper vier minuten van leider Juan Pedro Lopez. Het gevolg: Trek-Segafredo moest vol aan de bak in het peloton om hun roze kopman te beschermen. Én voorin moesten ze doorrijden om voorop te blijven.

Nadien liepen de vier leiders uit, met dank aan De Gendt. De Belg van Lotto-Soudal had een fantastische dag en was de motor in de kopgroep. Van der Poel en Girmay probeerden in extremis nog naar voren te knallen, maar kregen de leiders niet meer te pakken. Finaal rolde Vanhoucke de rode loper uit voor De Gendt, die het in de sprint eenvoudig afmaakte. Tien jaar na zijn mythische zege op de Stelvio was het opnieuw prijs. De ontsnappingskoning kan het nog.

De Gendt: “Dacht twee weken geleden niet dat dit mogelijk was”

De Gendt deed na afloop zijn verhaal. “Van der Poel viel in de voorlaatste ronde hard aan. Ik kon niet mee, net zoals mijn twee ploegmakkers van Lotto-Soudal. Maar nadien wisten we terug te keren en vielen we zélf aan. We wisten dat iedereen naar Van der Poel en Girmay zou kijken. En daar haalden we voordeel uit.”

De Gendt knapte vervolgens het meeste werk op in de kopgroep. “Ik reed in dienst van Harm, maar toen zei hij dat hij geen goede benen had. Toen vroeg ik of hij op kop wilde rijden. Ik was namelijk zeker dat ik het zou afmaken in de sprint. En dat deed hij perfect. Ik ben hem dan ook dankbaar.”