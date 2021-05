Thomas De Gendt rijdt Giro met de Tour in het achterhoofd: “Ik ga vooral heel hard afzien”

Heel wat ogen zijn vanaf zaterdag op Remco Evenepoel gericht, maar ook Lotto Soudal heeft enkele ijzers in het vuur. Voor ritzeges wordt vooral naar Caleb Ewan gekeken, het jonge geweld Kobe Goossens en Harm Vanhoucke mag zijn kans gaan in de bergen en dan is er ook nog Thomas De Gendt. De routinier is altijd op de afspraak in het rondewerk. Hij start met een bijrol in dienst van vooral Ewan, maar ook Vanhoucke en Goossens. Zelf zet hij zijn zinnen op een rit. “Ik ga me uit de naad werken voor Ewan”, zegt De Gendt. “De vluchters in de finale terughalen zodat hij kan sprinten, dat is de bedoeling. In het treintje meng ik me liever niet, dat is eerder iets voor andere jongens. Daarnaast wil ik Kobe en Harm helpen als zij bergop in scoringspositie komen. Kobe koerste al aanvallend in Romandië en ik ben er zeker van dat hij dat opnieuw gaat doen. Harm is mijn kamergenoot. Hij luistert mee, dus ik moet zien wat ik zeg, maar ik denk dat hij de lijn van vorig jaar hier kan doortrekken en gaat meedoen voor een dikke prijs bergop. Of ik hem wat ga gidsen? Eerder babysitten. (lacht) Alles wat ik thuis tegen mijn kinderen moet zeggen, moet ik hier ook tegen hem herhalen. Ruim dat eens op, kleed je aan… Als hij terugkomt, gaat zijn vriendin hem niet meer herkennen. Hij zal afgetraind zijn. (grijnst)”