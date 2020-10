Sunweb boven in spektakelrit Giro: Hindley pakt dagzege, Kelderman neemt het roze nipt over van Almeida

Zij bereikten ook samen de voet van de Stelvio met een voorsprong van zo’n drie minuten. Het bleek niet genoeg, want achterin jaagde Sunweb het tempo de hoogte in. De Gendt moest al snel lossen. Alle andere vluchters werden eveneens gegrepen. Het was aan de favorieten.

Hindley bleek vooraan nog over de sterkste benen te beschikken en klopte Hart in de sprint voor de dagoverwinning. Bilbao eindigde als derde. En dan was het wachten op Kelderman... Hij kwam net op tijd over de finish om het roze over te nemen. Zijn ploegmaat Hindley volgt op 12 seconden in het algemeen klassement. Geoghegan Hart is derde op 15 seconden. Kortom: het beloven nog spannende slotdagen te worden in de Giro. Zaterdag staat de laatste bergrit naar Sestriere op het programma, zondag volgt een tijdrit van 16 kilometer.